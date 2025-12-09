Детская электромашинка едва не сожгла многоквартирный дом в Крыму

Инцидент случился ночью 9 декабря в Керчи. Возгорание началось на лоджии четырехкомнатной квартиры в многоэтажном доме, где воспламенился аккумулятор детского электромобиля. Огонь быстро охватил балконный блок и перекинулся на жилую комнату.

Как сообщает РИА «Новости Крым», в тот момент родители и их четверо детей находились в противоположной части квартиры за закрытыми дверьми, из-за чего не увидели пламени и не почувствовали запаха гари. Осознать происходящее и вызвать помощь помог только звук сработавшего пожарного датчика. Спасатели подчеркнули, что именно он сыграл решающую роль в спасении многодетной семьи.

После извещения о пожаре родители с детьми немедленно эвакуировалась и позвонили по номеру 101. Прибывшие на вызов расчеты оперативно ликвидировали пламя. К счастью, в результате произошедшего никто не пострадал.

