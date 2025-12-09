Мать бросила годовалого сына в раскаленной машине и пошла увеличивать губы

Инцидент случился в городе Бейкерсфилд штата Калифорния, США. Молодая женщина на два часа оставила в салоне своей Toyota Corolla годовалого сына с его двухлетним братом, а сама отправилась к косметологу. Воздух в машине прогрелся до 62°C после того, как двигатель с кондиционером автоматически выключились спустя час простоя.

Как сообщает издание People, вернувшись, мать обнаружила младшего сына без сознания и с пеной у рта, после чего отвезла его в больницу. Несмотря на усилия врачей, спасти жизнь ребенка не удалось.

Следователи возбудили против женщины уголовное дело об убийстве. Во время рассмотрения дела в прокуратуре подчеркнули, что процедура установки филлеров в губы заняла не больше 15-20 минут, но нарушительница провела в салоне почти два часа, ни разу не проведав детей. При этом перед посещением врача она интересовалась, можно ли привести их с собой, и получила разрешение оставить малышей в зоне ожидания.

По словам бабушки погибшего ребенка, ее дочь всегда была любящей матерью. Отец детей, находящийся на данный момент в заключении по несвязанному со случившемся делу, узнал о смерти сына от тюремного священника.

Судья отметил, что сам не знал о функции автоматического отключения двигателя в некоторых автомобилях, и призвал СМИ распространять эту информацию для предотвращения подобных трагедий в будущем.

