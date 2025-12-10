Мужчина обиделся на врача и разбил ее припаркованную машину

Как сообщает «Самарская Газета», нарушитель выбрал в качестве способа выражения сильных чувств повреждение имущества. Он приехал к медицинскому учреждению и нанес монтировкой множественные удары по автомобилю, принадлежащему семье врачей.
Впоследствии потерпевшая обратилась в полицию с заявлением о серьезной порче машины, ущерб оценили более чем в 113 000 рублей. Правоохранители оперативно вышли на след подозреваемого, 60-летнего мужчины, и задержали его.
Обвиняемый полностью признал вину и возместил причиненный ущерб, а также выплатил денежную компенсацию за нанесенный моральный вред. Новокуйбышевский городской суд, рассмотрев все собранные по делу материалы, в качестве наказания назначил дебоширу штраф в размере 20 000 рублей.
