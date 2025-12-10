Мужчина обиделся на врача и разбил ее припаркованную машину

Мужчина из Новокуйбышевска обратился за помощью к супруге своего лечащего врача для того, чтобы она помогла ему в оформлении инвалидности — это решило бы его финансовые проблемы. Но получил отказ и тогда решил отомстить.

Как сообщает «Самарская Газета», нарушитель выбрал в качестве способа выражения сильных чувств повреждение имущества. Он приехал к медицинскому учреждению и нанес монтировкой множественные удары по автомобилю, принадлежащему семье врачей.

Впоследствии потерпевшая обратилась в полицию с заявлением о серьезной порче машины, ущерб оценили более чем в 113 000 рублей. Правоохранители оперативно вышли на след подозреваемого, 60-летнего мужчины, и задержали его.

Обвиняемый полностью признал вину и возместил причиненный ущерб, а также выплатил денежную компенсацию за нанесенный моральный вред. Новокуйбышевский городской суд, рассмотрев все собранные по делу материалы, в качестве наказания назначил дебоширу штраф в размере 20 000 рублей.

