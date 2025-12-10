Рэпер Macan ушел в армию, но продолжает получать штрафы ГИБДД

Рэпер по имени Андрей Косолапов, более известный под сценическим псевдонимом Macan, не оплатил штрафы за нарушения ПДД на общую сумму в 19 000 рублей. Пока исполнитель несет военную службу, ему пришли два новых счета за неоплаченную парковку и игнорирование дорожной разметки.

За 2,5 года он набрал штрафов на общую сумму почти 2 млн рублей

Как сообщает телеграм-канал Mash, Macan все еще пытается продать свой BMW M5 Competition 2020 года, на котором он «заработал» эти и многие другие штрафы. Сначала он попросил за машину 10,5 млн рублей, но потом из-за низкого покупательского интереса прайс пришлось опустить до 8,5 миллионов. Возможной причиной невысокого спроса является и то, что в августе на этом автомобиле музыкант попал в серьезное ДТП.

Всего за два с половиной года владения BMW музыкант допустил 1393 нарушения ПДД на общую сумму штрафов в 1,787 млн «деревянных».

Напомним, что 28 ноября Андрей Косолапов отправился на срочную военную службу. В Росгвардии уточнили, что он пройдет физическую и специальную подготовку, а затем будет заниматься обеспечением безопасности в Москве.