Автомобилист выехал на тротуар и оторвал ногу пешеходу

Инцидент случился в районе Бруклин штата Нью-Йорк, США. 75-летний мужчина за рулем Hyundai Sonata выехал на тротуар Манхэттен-авеню, где на высокой скорости сбил 33-летнюю девушку. Автомобиль продолжил движение, протаранил металлическое ограждение и повредил припаркованную машину, после чего остановился, встретившись с пожарным гидрантом.

Как сообщает StreetBlog NYC, в результате сильного удара пострадавшей оторвало ногу. Прибывшие на место событий медики оперативно доставили ее в ближайшую больницу, где врачи провели несколько сложных операций и смогли спасти жизнь женщины.

Полицейское расследование показало, что у виновника аварии не было водительского удостоверения, а на его машину до этого четыре раза уже выписывали штрафы за превышение лимита скорости. Однако городские власти не стали передавать дело в специальный отдел по расследованию ДТП, так как в аварии не было погибших. На данный момент правоохранительные органы восстанавливают картину произошедшего.

