Автомобилист выехал на тротуар и оторвал ногу пешеходу

Как сообщает StreetBlog NYC, в результате сильного удара пострадавшей оторвало ногу. Прибывшие на место событий медики оперативно доставили ее в ближайшую больницу, где врачи провели несколько сложных операций и смогли спасти жизнь женщины.
Полицейское расследование показало, что у виновника аварии не было водительского удостоверения, а на его машину до этого четыре раза уже выписывали штрафы за превышение лимита скорости. Однако городские власти не стали передавать дело в специальный отдел по расследованию ДТП, так как в аварии не было погибших. На данный момент правоохранительные органы восстанавливают картину произошедшего.
