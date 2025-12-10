Амурчанин нашел дикую коноплю и спрятал ее в автомобиле сожительницы

Инцидент случился на пограничном посту Джалинда. Житель села Сковородино еще в августе 2025-го обнаружил на заброшенном участке в селе Албазино дикорастущие кусты конопли. Мужчина не прошел мимо и сорвал их, получив в итоге 85 граммов сырья. После этого он упаковал находку в пакет и сложил в автомобиль, который принадлежал его сожительнице.

Суд вынес приговор по делу о хранении веществ, изъятых на погранпосту

Как сообщает издание «Телепорт.РФ», обнаружили наркотическое средство сотрудники пограничного управления ФСБ России по Амурской области во время плановой проверки на контрольно-пропускном пункте при въезде в село Джалинда. Следователи возбудили против задержанного уголовное дело по части 1 статьи 228 УК РФ «Незаконное приобретение и хранение наркотических средств без цели сбыта».

На заседании обвиняемый полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном, суд принял во внимание смягчающие обстоятельства и избрал в качестве наказания штраф в размере 15 тысяч рублей, а не лишение свободы.

