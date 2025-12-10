Мужчина попытался затащить 15-летнюю школьницу в свою машину в Краснодаре

Инцидент случился днем 8 декабря на улице Летчика Позднякова. Неизвестный в возрасте около 60 лет сперва начал приставать к 15-летней девушке, а после предпринял попытку затащить ее в свою машину.

Он пристал к подростку во дворе жилого комплекса

Как сообщает издание «Кубанские Новости», школьницу спасли случайные прохожие, которые спугнули мужчину.

Заявление от родителей или самой пострадавшей в полицию пока не поступало, однако правоохранители все равно начали проверку по факту произошедшего. Сотрудники расследуют все обстоятельства с целью установить личность злоумышленника. На данный момент никакой информации о нем нет.

