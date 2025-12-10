Мужчина погиб после удара ковшом экскаватора в Ленинградской области

Инцидент случился в морском торговом порту Усть-Луга в Кингисеппском районе Ленинградской области, который является одним из крупнейших в России. Сотрудник коммерческой организации, занимавшийся ручной зачисткой угля в железнодорожном вагоне, получил тяжелые травмы в тот момент, когда его неожиданно ударил ковш землеройной машины.

Как сообщает «Фонтанка», коллеги пострадавшего оперативно вызвали медиков, они доставили раненого мужчину в больницу. Но несмотря на усилия врачей, спасти его не удалось: спустя сутки он умер, не приходя в сознание.

На основании факта произошедшего следователи возбудили уголовное дело по статье о нарушении требований охраны труда, повлекшем по неосторожности гибель человека. Правоохранительные органы подчеркивают, что на объектах повышенной опасности неукоснительное соблюдение всех регламентов необходимо для того, чтобы не допустить подобных трагедий.

На данный момент порт Усть-Луга продолжает работу в обычном режиме, однако трагедия заставила пересмотреть внутренние процедуры безопасности на ряде участков.

