Трое подростков погибли в автомобиле, который перевернулся в бассейне

Инцидент случился в городе Алес во Франции. Автомобиль, за рулем которого находился 14-летний юноша, сначала вылетел с дороги, а затем протаранил садовую ограду частного жилого участка, перевернулся и нырнул взаполненный водой бассейн.

Машина с детьми на большой скорости влетела в частный водоем

Как сообщает BBC, габариты транспортного средства почти полностью совпали с размерами бассейна, из-за чего открыть двери и выбраться было невозможно. В результате молодые люди погибли не от травм, полученных во время столкновений, а потому, что захлебнусь в ледяной воде.

Спасателям, прибывшим на место событий, пришлось сперва откачать воду из бассейна, чтобы извлечь серьезно пострадавший автомобиль и тела погибших. А их было сразу трое, все — юноши в возрасте 14, 15 и 19 лет. Следствие возбудило по факту смерти несовершеннолетних уголовное дело.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал о том, что в Новосибирской области машину с трупом достали из водоема.