Агрессивный петербуржец избил припаркованный автомобиль и попал в больницу

Инцидент случился на Бухарестской улице в Санкт-Петербурге. К патрулю вневедомственной охраны обратился бдительный прохожий и указал на мужчину, который в состоянии явного алкогольного опьянения наносил многочисленные удары по машине, стоявшей на парковке.

Нетрезвого хулигана задержали росгвардейцы и сразу же передали медикам

Как сообщает телеграм-канал Росгвардии Петербурга, из хулиганских побуждений нарушитель нанес несколько ударов голыми кулаками и локтем по ветровому стеклу Skoda Rapid — «лобаш» удалось проломить.

Оперативно прибывшие на место событий сотрудники Росгвардии задержали 36-летнего гражданина. Он вел себя крайне неадекватно: проявлял агрессию и явно не отдавал отчета в своих действиях.

Правоохранители вызвали для пьяного дебошира бригаду скорой помощи — врачи осмотрели мужчину и приняли решение о немедленной госпитализации. По этой причине мужчина отправился под конвоем не в камеру временного содержания, а в больницу.

В настоящее время устанавливается точная сумма ущерба, нанесенного владельцу иномарки, и рассматривается возможность возбуждения уголовного дела по факту умышленной порчи имущества.

