Агрессивный петербуржец избил припаркованный автомобиль и попал в больницу

Как сообщает телеграм-канал Росгвардии Петербурга, из хулиганских побуждений нарушитель нанес несколько ударов голыми кулаками и локтем по ветровому стеклу Skoda Rapid — «лобаш» удалось проломить.
Оперативно прибывшие на место событий сотрудники Росгвардии задержали 36-летнего гражданина. Он вел себя крайне неадекватно: проявлял агрессию и явно не отдавал отчета в своих действиях.
Правоохранители вызвали для пьяного дебошира бригаду скорой помощи — врачи осмотрели мужчину и приняли решение о немедленной госпитализации. По этой причине мужчина отправился под конвоем не в камеру временного содержания, а в больницу.
В настоящее время устанавливается точная сумма ущерба, нанесенного владельцу иномарки, и рассматривается возможность возбуждения уголовного дела по факту умышленной порчи имущества.
