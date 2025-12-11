Пенсионерке дважды отказали в госпитализации после ДТП

74-летняя жительница города Ветлуга, что в Нижегородской области, днем возвращалась домой от подруги и попала под колеса машины, за рулем которой в тот момент находился 17-летний юноша без водительских «прав». Он не позвонил в «скорую» и вместе с сообщником отвез пострадавшую в заброшенный доме без отопления, где и бросил несчастную.

Как сообщает издание «Живем в Нижнем», спустя некоторое время близкие дамы забили тревогу из-за того, что она перестала выходить на связь. Найти ее удалось лишь поздней ночью того же дня, после чего несчастную доставили в районную больницу.

При этом, несмотря на серьезные раны, врачи дважды отказали ей в госпитализации. Семье пришлось обратиться в другое медицинское учреждение, где женщина смогла наконец получить необходимую помощь.

По факту ДТП и последующих действий сотрудников больницы полиция и Следственный комитет проводят проверку. Несовершеннолетний водитель и его сообщник теперь могут столкнуться с серьезными обвинениями, а врачам грозит дисциплинарная ответственность. Родственники пострадавшей надеются, что все виновные в произошедшем понесут заслуженное наказание.

