От 102-летнего ветерана требуют 400 тысяч рублей за ущерб после ДТП в Москве

Инцидент произошел возле торгового центра на улице Удальцова на западе столицы. Известный ученый и ветеран Великой Отечественной войны Гарри Ерофимович Ножников за рулем своего Volvo остановился на обочине в разрешенном месте, ожидая освобождения парковочного места. Сдавая назад, он задел оставленный на проезжей части Mercedes-Benz.

Как сообщает телеграм-канал «112», в результате столкновения у Mercedes-Benz повредились бампер, решетка радиатора, крыло, фара и логотип. Хозяева машины подали иск на пенсионера, когда поняли, что денег, выплаченных страховой, не хватает на полный ремонт. Юристы потребовали с пожилого мужчины компенсацию, сумма которой превышает 400 тыс руб.

Гарри Ерофимович убежден, что такие деньги несоразмерны реальному ущербу. Только за один бампер у него ранее запросили 80 тысяч рублей, хотя даже оригинальная запчасть стоит дешевле.

Разбирательство длится уже три года, окончательное решение суда ожидается в ближайшее время. Сам ветеран, несмотря на готовность отстаивать свою правоту, признается, что в его возрасте он хочет только покоя. Для мужчины эта ситуация стала тяжелым ударом, после произошедшего он больше не садился за руль.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал о том, что в Государственной думе отказались ограничивать права водителей-пенсионеров.