Жительница Мурманска обманула знакомого, присвоив выручку от продажи его авто

50-летний мужчина продал свою машину, после чего пригласил в гости 42-летнюю знакомую, чтобы отметить успешную сделку. Празднование закончилось тем, что женщина тайно похитила 363 тысячи рублей и скрылась.

Как сообщает издание «Мурманский вестник», потерпевший сразу же обратился в полицию. Стражи порядка оперативно вышли на след и задержали подозреваемую. Выяснилось, что ранее она уже имела судимость за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков.

В ходе обыска правоохранителям удалось изъять часть похищенных средств в размере 209 тысяч рублей. Их вернули законному владельцу.

Следователи возбудили против женщины уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража, совершенная в крупном размере», теперь ей грозит реальный срок. В настоящее время решается вопрос меры пресечения, а сотрудники полиции продолжают работу по сбору доказательной базы.

