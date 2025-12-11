В багажнике легковушки в Дагестане нашли похищенный двигатель от «Газели»

Инцидент случился на КПП «Кизилюртовский», где сотрудники остановили для досмотра автомобиль, следовавший в сторону Махачкалы. Во время процедуры они заметили что-то подозрительное в багажнике. Оказалось, что в грузовом отсеке лежал целый силовой агрегат.

Как сообщает «Московский Комсомолец», оперативная проверка по базам данных показала, что этот двигатель от «Газели» числился похищенным еще с марта прошлого года и находился в федеральном розыске.

В результате правоохранители задержали как машину, так и ее 56-летнего водителя. Все собранные материалы, включая сам двигатель, они передали в территориальный отдел. В настоящее время стражи порядка в рамках доследственной проверки устанавливают все обстоятельства произошедшего.

