В багажнике легковушки в Дагестане нашли похищенный двигатель от «Газели»

Как сообщает «Московский Комсомолец», оперативная проверка по базам данных показала, что этот двигатель от «Газели» числился похищенным еще с марта прошлого года и находился в федеральном розыске.
В результате правоохранители задержали как машину, так и ее 56-летнего водителя. Все собранные материалы, включая сам двигатель, они передали в территориальный отдел. В настоящее время стражи порядка в рамках доследственной проверки устанавливают все обстоятельства произошедшего.
