Подростки вскрывали машины на трехколесном тук-туке во время атаки дронов

Компания юношей на экзотическом для российских дорог транспортном средстве методично объезжала припаркованные машины, проверяя ручки дверей в расчете на чью-то забывчивость. И их совсем не смущало, что в тот момент в небе над Тулой была объявлена воздушная тревога из-за беспилотников.

Как сообщает «Московский Комсомолец», правоохранительные органы уже изучают полученные видеозаписи с камер подъездов, чтобы установить личности всех участников ночного рейда. На данный момент информации о задержаниях и о суммах материального ущерба от действий нарушителей нет.

Расследование инцидента продолжается, горожанам рекомендуют быть более внимательными: не оставлять ценные вещи в салонах машин, а также обязательно проверять блокировку дверей и окон своих автомобилей.

