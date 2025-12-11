Подростки вскрывали машины на трехколесном тук-туке во время атаки дронов

Как сообщает «Московский Комсомолец», правоохранительные органы уже изучают полученные видеозаписи с камер подъездов, чтобы установить личности всех участников ночного рейда. На данный момент информации о задержаниях и о суммах материального ущерба от действий нарушителей нет.
Расследование инцидента продолжается, горожанам рекомендуют быть более внимательными: не оставлять ценные вещи в салонах машин, а также обязательно проверять блокировку дверей и окон своих автомобилей.
Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал о том, что в Карелии пьяный юноша угнал машину и протаранил шлагбаум.