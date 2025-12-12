Священник помог задержать подростка, громившего авто на парковке под Краснодаром

Инцидент случился в пятом микрорайоне города Шарыпов. 17-летний юноша, находясь в состоянии алкогольного опьянения, начал прыгать по крышам автомобилей на стоянке, бить стекла, а затем вырвал скамью и урну возле автобусной остановки.

Как сообщает телеграм-канал полиции Красноярского края, сигнализация одной из машин, принадлежащей родственнице проживающего неподалеку протоиерея, отправила уведомление на ее телефон. Священник, являющийся также членом общественного совета при полиции, немедленно выехал на место событий и вместе с другим владельцем пострадавшего автомобиля сумел задержать злоумышленника, пытавшегося скрыться.

Молодой человек не смог внятно объяснить мотивы своих действий. Следователи возбудили против него уголовное дело по статье 167 УК РФ «Умышленное повреждение имущества», теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Руководство местного отдела полиции отметило благодароностью горожан, которые проявили бдительность и помогли поймать дебошира.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал о том, что пьяный житель Тюмени закидал камнями автомобили и ударил полицейского.