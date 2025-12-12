Злоумышленник дважды обокрал одну и ту же машину в Геленджике

Как сообщает «Кубань 24», на этом мужчина не остановился и спустя несколько дней вернулся к тому же самому автомобилю. Зачем? Чтобы еще раз его обокрасить, присвоив порядка 190 тысяч рублей.
Сотрудники полиции оперативно установили личность подозреваемого и задержали его. Следователи возбудили против рецидивиста уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». Совершенное преступление, учитывая его значительный масштаб, грозит мужчине лишением свободы на срок до шести лет.
