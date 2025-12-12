Злоумышленник дважды обокрал одну и ту же машину в Геленджике

Инцидент случился в микрорайоне Северном, где 49-летний приезжий из Курской области, ранее имевший судимость, заметил незапертую иномарку. Нарушитель проник в салон и забрал себе два мобильных телефона и 260 тысяч рублей наличными, после чего скрылся с места событий.

Суммарный ущерб от двух преступных актов составил 450 тысяч рублей

Как сообщает «Кубань 24», на этом мужчина не остановился и спустя несколько дней вернулся к тому же самому автомобилю. Зачем? Чтобы еще раз его обокрасить, присвоив порядка 190 тысяч рублей.

Сотрудники полиции оперативно установили личность подозреваемого и задержали его. Следователи возбудили против рецидивиста уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». Совершенное преступление, учитывая его значительный масштаб, грозит мужчине лишением свободы на срок до шести лет.

