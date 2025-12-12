483

Сотрудники «Почты России» сожгли машину, чтобы скрыть кражу 10 млн рублей

Правоохранители раскрыли крупную аферу с пенсионными выплатами под Новосибирском

Сотрудница почтовой службы предложила коллеге-водителю «подзаработать». Тот согласился и, действуя согласно плану, перед очередным рейсом вскрыл специальные инкассаторские сумки, содержащие почти 10 млн рублей для выплат пенсионерам. Деньги он тайно передал сообщнице, а освободившуюся тару наполнил бланками и старыми почтовыми отправлениями.

Александр Проневский

Как сообщает издание «Атас.Инфо», после этого мужчина отправился дальше по маршруту. Неподалеку от села Заречное остановился, поджег транспортное средство и вызвал пожарных, создав видимость спонтанного возгорания.

После ликвидации «ЧП» водитель вернулся в отделение, где на пару с сообщницей начал готовиться к беседе с проверяющими. Однако обсудить все детали им не удалось: оперативники выявили несостыковки в показаниях и провели обыск, в ходе которого обнаружили большую часть похищенных средств. При этом свыше 8,5 млн рублей нашли в кабинете женщины.

В настоящее время подозреваемые задержаны, решается вопрос о мере пресечения. Им грозит обвинение по статье 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере», а также по статье 167 «Умышленное уничтожение имущества».

