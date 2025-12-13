До двух лет может грозить мужчине за то, что пнул машину

Красноярец попал под следствия за удар по машине соседки

В Красноярске мужчина подозревается в умышленной порче чужого имущества, за что ему может грозить тюремный срок.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Красноярскому краю, правоохранительные органы задержали местного жителя, который пнул автомобиль своей соседки.

Отмечается, что инцидент произошел еще в октябре текущего года. Владелица автомобиля Toyota Prius, утром получила на телефон несколько тревожных уведомлений от сигнализации своего автомобиля. Спустившись во двор, женщина обнаружила на переднем правом крыле машины серьезные повреждения. Предварительная оценка материального ущерба составила около 114 тысяч рублей. Женщина обратилась в полицию.

Сообщается, что в ходе расследования был установлен виновник происшествия. Им оказался 63-летний сосед потерпевшей. На допросе он пояснил свой поступок тем, что автомобиль, по его мнению, был припаркован неудобно и мешал ему свободно проходить.

В отношении подозреваемого было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 167 УК РФ. Подчеркивается, что данная статья предусматривает наказание вплоть до двух лет лишения свободы. Мужчина частично компенсировал причиненный владелице автомобиля ущерб.