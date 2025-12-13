На федеральной трассе «Кавказ» произошло смертельное ДТП

Водитель погиб в результате съезда с дороги на трассе «Кавказ»

В ночь на 13 декабря на 232-м километре федеральной трассы «Кавказ» произошло смертельное ДТП.

Как сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Ставрополя, 33-летний водитель автомобиля Toyota двигался с небезопасной для погодных условий скоростью из Ставрополя в направлении Невинномысска.

Отмечается, что в результате потери управления автомобиль совершил наезд на металлическое дорожное ограждение, после чего съехал с проезжей части и опрокинулся. Мужчина, находившийся за рулём, был госпитализирован в больницу, где скончался от полученных травм.

Установлено, что погибший являлся жителем соседнего региона и не считался злостным нарушителем правил дорожного движения. При этом на его автомобиле в зимний период были установлены летние шины, что могло повлиять на управляемость транспортным средством.