Молодой человек устроил заезд на автомобиле по территории мемориала в Зиме

В городе Зима Иркутской области полиция пресекла акт вандализма на территории местного «Мемориала Славы».

Об этом сообщает пресс-служба МВД Иркутской области, отмечая, поводом для возбуждения проверки послужила видеозапись, обнаруженная сотрудниками ГИБДД в социальных сетях.

Сообщается, что на кадрах запечатлен неизвестный водитель, который совершал заезд по памятному месту на автомобиле. Личность нарушителя была установлена в ходе оперативных мероприятий.

«Им оказался молодой человек, который, не имея водительского удостоверения, взял без спроса автомобиль отца. Вместе с друзьями он приехал на „Жигули“ в Парк Победы. Он намеренно заехал на территорию мемориального комплекса, где его действия и были зафиксированы камерами наблюдения», — говорится в сообщении.

Несмотря на то, что нарушитель полностью признал недопустимость своего поступка и принес извинения жителям города, это не освобождает его от ответственности. Полиция проводит тщательную проверку по данному факту. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Подобные действия квалифицируются как надругательство над объектом, увековечивающим память о защитниках Отечества, и могут повлечь за собой серьезное наказание.