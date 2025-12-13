МВД предлагает легализовать цифровые водительские права и документы на автомобиль

В России могут легализовать цифровые водительские права документы на авто

Министерство внутренних дел России выступило с инициативой, которая позволит водителям использовать электронные версии основных документов наравне с бумажными.

Как сообщает «Авто Mail», соответствующий проект постановления правительства, вносящий изменения в Правила дорожного движения, был опубликован 12 декабря для общественного обсуждения.

Согласно документу, предъявлять водительское удостоверение и свидетельство о регистрации транспортного средства (СТС) можно будет в цифровом формате. Для этого планируется задействовать технологию двухмерного штрихового кода при взаимодействии национального мессенджера «МАХ» с порталом «Госуслуги».

Как поясняют в МВД, предлагаемые изменения направлены на упрощение процедуры подтверждения права управления автомобилем и дальнейшую цифровизацию системы безопасности дорожного движения. Это позволит сделать процесс более удобным и современным, так как водители смогут предъявлять документы с помощью смартфона.

Данная инициатива была представлена на фоне напоминания Госавтоинспекции жителям новых регионов Российской Федерации о необходимости завершить замену украинских документов и номерных знаков на российские до конца текущего года. Проект постановления сейчас проходит этап общественного обсуждения, после чего будет направлен на рассмотрение в правительство.