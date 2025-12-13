Автоэксперт напомнил водителям об изменениях в 2026 году

В России водителям нужно помнить, что в январе прекратят действовать временные меры по автоматическому продлению водительских удостоверений. Об этом в интервью «АвтоВзгляду» рассказал вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр.

«С 1 января 2026-го года будет прекращено автоматическое продление водительских удостоверений. Соответственно, те люди, которые в 2022-м году должны были поменять права, но не сделали это, должны будут заменить права. Иначе им грозит штраф от 5 до 15 тысяч рублей», — пояснил Ян Хайцеэр.

Эксперт отметил, что процедура продления водительского удостоверения стандартная. Как и прежде водителю необходимо пройти медицинскую комиссию и посетить подразделение ГБДД, где выдают права.

«Процедура сейчас очень быстрая, ведь можно подать заявление через „Госуслуги“. И меньше чем за час можно продлить права, и никаких проблем в этом нет. Главное пройти медкомиссию», — пояснил эксперт.

По словам автоэксперта, сегодня нет необходимости в автоматическом продлении водительских прав, которое однократно увеличивало срок действия документа.

«Сейчас у нас эпидемиологическая обстановка стабильная. То есть мы можем посещать места массового скопления людей. Решены технологические проблемы, которые возникли в 2022 году, по всей видимости. Соответственно, права должны продлеваться, как это и было ранее, раз в 10 лет», — добавил Ян Хайцеэр.