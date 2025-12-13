В массовом ДТП под Пензой пострадали шесть человек

Под Пензой в ДТП с десятками автомобилей пострадали 6 человек

На трассе «Пенза — Тамбов» в Пензенской области произошло массовое столкновение с участием более 20 автомобилей.

По последним данным, в результате инцидента пострадали шесть человек, в том числе один ребёнок, сообщил губернатор региона Олег Мельниченко.

«Ребёнок был доставлен в областную детскую больницу имени Филатова. Двоих взрослых с травмами средней степени тяжести госпитализировали в больницу №6 имени Захарьина. Ещё трём участникам аварии медицинскую помощь оказали непосредственно на месте», — говорится в сообщении.

ДТП произошло 13 декабря на участке трассы Р-208 возле села Загоскино. По предварительной версии, причиной массового столкновения стали неблагоприятные погодные условия, вызвавшие ухудшение видимости и сложности с управлением автомобилями.

Отмечается, что в настоящее время на месте работают экстренные службы, проводится разбор затора.