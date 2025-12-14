На дорогах Саратовской области устраняют последствия стихии

Экстренные и аварийные службы Саратовской области продолжают работать в круглосуточном режиме, устраняя последствия мощной снежной стихии. Основной акцент сделан на скорейшем открытии всех дорог.

Об этом сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин в своём телеграм-канале, отметив, что в результате снежных заносов и аварий, ограничения движения сохраняются на участках шести федеральных трасс, проходящих через Ершовский, Энгельсский, Советский, Хвалынский и Пугачевский районы.

По сообщению главы региона, на каждом из участков работают спасатели и спецтехника. Для застрявших водителей налажен подвоз топлива. Работы уже полностью завершены на девяти других проблемных участках, где проезд теперь обеспечен.

К ликвидации последствий непогоды по всему региону привлечено более 1,4 тыс. единиц техники. За последние сутки на дороги высыпано 18 тысяч тонн пескосоляной смеси, 955 тонн соли и 344 тонны реагентов. На самых сложных участках, включая Энгельсский район, задействован отряд мобильной тяжелой техники областной службы спасения.