Китайские автопроизводители выиграли судебные дела против блогеров

В Китае завершились судебные разбирательства, по итогам которых три крупные автомобильные компании добились финансовой компенсаций от интернет-блогеров.

Как сообщает журнал «Авто.ру», общая сумма взысканий по нескольким делам составила около 2,3 миллиона юаней, равных 325 тысячам долларов.

Отмечается, что в первом случае один из блогеров систематически распространял контент оскорбительного и уничижительного характера в отношении известного автопроизводителя, чем нанёс ущерб его деловой репутации. Автора обязали удалить все спорные видеоматериалы и выплатить компенсацию.

В другом случае к ответственности привлекли пользователя, который публиковал информацию о самовозгорании машин конкретной марки, используя для иллюстрации видео с автомобилями других производителей.

В материалах дел отмечается, что для части блогеров публикация недостоверных негативных сведений стала способом заработка. Они вымогали у производителей деньги за удаление подобного контента или за гарантии его отсутствия в будущем.