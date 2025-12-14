На трассе Омск-Черлак произошло ДТП со смертельным исходом

На омской трассе водитель вылетел в кювет, врезался в электроопору и погиб

Тяжелая автомобильная авария произошла в Омской области на 66-м километре автодороги Омск-Черлак, в результате которой погиб водитель.

Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Омской области, отмечая, что 49-летний водитель автомобиля Nissan Primera не справился с управлением.

По предварительной информации, транспортное средство съехало в кювет и совершило наезд на опору линии электропередачи. От удара кузов машины был сильно деформирован, стекла разбиты.

Сообщается, что от полученных травм водитель автомобиля скончался на месте. Двое пассажиров автомобиля — мужчина и женщина — были осмотрены медиками и отпущены, их жизни ничего не угрожает.

Окончательные причины и все обстоятельства случившегося будут установлены в ходе процессуальной проверки.