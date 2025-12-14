Российскому авторынку в 2026 грозит «застой»

Новый 2026 год готовит для российского автомобильного рынка сложные задачи, решить которые будет непросто.

Об этом в интервью АвтоВзгляду отметил вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр, подчеркнув, что провальным для российского авторынка прогнозировался экспертами 2025 год.

«Стагнация началась с декабря 2024 года, с продажами было все очень плохо. Даже появились невиданные ранее скидки определенные. Практически у всех продавцов, кроме, наверное, АвтоВАЗа», — отметил эксперт, добавив — «Если бы не вот эта новость об изменениях методики расчета по утилизационному сбору, то, наверное, уже 2025 год сильно бы отличался от 2024 года».

Так изменившиеся с 1 декабря 2025 года правила утильсбора, спровоцировали в октябре-ноябре активность покупательской способности. Российский авторынок «ожил».

«Но совершенно очевидно, что если этот был рывок совершен, то он был в массе своей совершен впрок. И, соответственно, в 2026-м году мы можем показать еще низкие цифры, чем прогнозировали 2025-м. Потому что у нас методика расчета меняется. Это будет происходить все вплоть до 2030 года», — констатирует Хайцеэр.

По словам эксперта, многие водители вовремя сориентировались, и огромный поток автомобилей был завезен в страну. А потому рассчитывать на изменения в текущих условиях рассчитывать не приходиться.

«Те, кто успел, а вернее захотел запрыгнуть в эту лодку, ведь многие планировали покупку автомобиля через год-полтора, так вот они, соответственно, не купят машину в 2026 году, потому что купили ее сейчас. И поэтому уже сейчас цифры не самые радужные. Люди не бегут себе делать подарки на Новый год в виде нового автомобиля. Пока у нас есть определенное продолжение дальнейшей стагнации», — пояснил эксперт.

Об этом, по словам автоэксперта, говорят и цифры отечественного автопрома, которые отмечают падение продаж.

«Я уже не говорю об импортных автомобилях. Возможно, будет более активный параллельный импорт с машинами», — не исключает Ян Хайцеэр.