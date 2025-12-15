Мужчина спалил гараж во время ремонта своего автомобиля в Амурской области

Инцидент случился в городе Шимановске, когда местный житель решил самостоятельно провести ремонтные работы своей машины. В процессе манипуляций пары бензина внезапно воспламенились, огненная вспышка моментально перекинулась на внутреннюю отделку и хранившиеся в помещении вещи.

Как сообщает портал 2х2. su, на место событий оперативно прибыли пожарные расчеты МЧС России, которым потребовалось всего шесть минут для того, чтобы локализовать и полностью ликвидировать пламя. Благодаря действиям спасателей удалось предотвратить возможный взрыв и распространение пожара на соседние постройки.

Автовладельца, пострадавшего в результате произошедшего, медики доставили в больницу с ожогами средней степени тяжести. По предварительной версии следствия, он грубо нарушил правила эксплуатации и технического обслуживания машины, что и привело к случившемуся.

