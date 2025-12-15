Неизвестные обстреляли автомобили из пневматического оружия в Красноярске

Инцидент случился на улице Киренского во дворе дома 116. Один из местных жителей утром обнаружил разбитое лобовое стекло у своего автомобиля. Он незамедлительно обратился с заявлением в полицию, после чего на место происшествия выехала оперативная группа.

Как сообщает издание «Красноярк 24», правоохранители осмотрели территорию и обнаружили аналогичные повреждения у еще одной стоявшей во дворе машины. На основе полученных данных следователи сделали вывод о том, что неизвестные злоумышленники использовали пневматическое оружие, пули или шарики которого оставили характерные следы на стеклах.

В настоящее время полицейские проводят тщательную проверку по факту произошедшего, опрашивают соседей и возможных свидетелей случившегося. Владельцы пострадавших транспортных средств ожидают результатов разбирательства для последующего обращения в страховую компанию.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал о том, что в Иркутске двоих мужчин арестовали за стрельбу по автомобилю с девушками.