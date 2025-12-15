Газовый баллон взорвался в салоне автомобиля в Якутске

Как сообщает телеграм-канал Прокуратуры Республики Саха, в результате произошедшего два 25-летних пассажира получили термические ожоги средней степени тяжести, прибывшие на место событий медики доставили их в больницу.
Оперативные службы быстро локализовали возгорание и предотвратили его распространение на близлежащие объекты. Прокуратура региона организовала проверку для установления всех обстоятельств случившегося.
На данный момент специалисты выясняют, насколько законной была установка газового оборудования в автомобиль и соблюдались ли требования безопасности при его эксплуатации.
