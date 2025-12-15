Гаишникам пришлось стрелять, чтобы задержать пьяного лихача под Красноярском

Инцидент случился в Партизанском районе Красноярского края. Инспекторы обратили внимание на подозрительный Nissan Sunny и попытались его остановить для проверки документов. Однако 30-летний водитель проигнорировал требования правоохранителей и резко увеличил скорость, выехав на трассу.

Как сообщает издание «Аргументы и факты», полицейские немедленно организовали преследование, но даже после неоднократных команд через громкоговоритель нарушитель продолжал двигаться с превышением скорости, демонстрируя явное пренебрежение к безопасности окружающих.

Сотрудникам ГИБДД пришлось сначала сделать предупредительный выстрел в воздух, а затем, выбрав безопасный момент, открыть огонь по колесам автомобиля злоумышленника. Остановить машину удалось только в селе Вершино-Рыбное, где нарушитель, наконец, прекратил сопротивление.

Последующая проверка выявила целый ряд грубых нарушений с его стороны. Медосвидетельствование показало, что водитель находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Кроме того, у мужчины отсутствовали «права» и полис ОСАГО, а автомобиль не был зарегистрирован.

Теперь задержанному грозит судебное разбирательство. Его транспортное средство отправили на спецстоянку.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал о том, что в Волгограде нетрезвый нарушитель угнал машину скорой помощи, и полицейские применили оружие для его задержания.