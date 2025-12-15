Женщина взыскала с соседки 350 000 рублей за авто, на которое упала крыша

Жительница города Зима Иркутской области обратилась в суд с требованием компенсации за серьезные повреждения своей машины. Ранее во время сильного шторма, когда скорость ветра доходила до 28 метров в секунду, часть кровли с хозяйственной постройки на соседнем участке сорвало и бросило на припаркованный неподалеку автомобиль женщины.

Суд признал, что стихия не освобождает от ответственности за ветхое строение

Как сообщает издание «Байкал24», в результате на кузове образовались многочисленные вмятины, а лобовое стекло полностью разбилось. Потерпевшая сразу же обратилась к хозяйке строения с требованием возместить стоимость ремонта, однако та отказалась платить, обвинив во всем непогоду. Она настаивала, что к разрушению привели исключительно аномальные условия, за которые она не может нести ответственности.

Как бы то ни было, экспертиза показала, что состояние кровли постройки было неудовлетворительным. Судья указал, что собственник обязан следить за своими сооружениями, своевременно их ремонтировать и предотвращать возможные риски. Если бы владелица постройки проявила должное внимание и вовремя устранила ветхость, то даже ураганный ветер не причинил бы ущерба машине соседки.

В результате суд постановил взыскать с ответчицы 350 тысяч рублей в качестве компенсации материального ущерба. Решение еще не вступило в законную силу.

