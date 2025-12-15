Мужчина угнал машину, но его быстро нашли из-за высокого роста

Инцидент произошел в городе Хилке в Забайкалье, где местный житель оставил свой Toyota Hilux Surf заведенным у автосервиса и ненадолго отлучился. Воспользовавшись моментом, злоумышленник сел за руль и сразу же скрылся.

Как сообщает издание «Байкал-Daily», полицейские, изучив записи с камер видеонаблюдения, обратили внимание на выдающийся рост злоумышленника. Благодаря этому его личность смогли оперативно установить — мужчину задержали уже на следующий день в Чите.

Выяснилось, что подозреваемый гостил у знакомых в поселке, когда ему срочно потребовалось добраться до Иркутска. Увидев работающий автомобиль без владельца, он принял решение воспользоваться им.

Угонщику не удалось добраться до конечного пункта, поскольку посреди трассы в машине закончилось горючее. В итоге он просто бросил иномарку на обочине и продолжил путь уже на попутке.

Против нарушителя возбудили уголовное дело по статье 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или другим транспортным средством без цели хищения». Общую сумму ущерба от его действий оценили в 700 тысяч рублей.

