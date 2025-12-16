Лихача на автомобиле с гирляндой задержали за дрифт на парковке у ТЦ

Инспекторы ДПС заметили автомобиль, водитель которого намеренно отправлял свое транспортное средство в занос на стоянке рядом с другими машинами и пешеходами. Таким образом он создавал прямую угрозу для безопасности окружающих людей и имущества.

Как сообщает агентство «Кузбасс», помимо прочего, полицейских привлекла нестандартная «новогодняя» модификация автомобиля в виде обвитой вокруг кузова светящейся гирлянды. Ее нарушитель поспешно выключил, заметив стражей правопорядка.

Инспекторы, разумеется, остановили молодого человека. Проверка показала, что он не только незаконно установил световые приборы и позволил себе дрифт в людном месте, но и не озаботился вопросом оформления полиса ОСАГО. Сотрудники ГИБДД составили в адрес задержанного три административных протокола.

Пресс-служба регионального ведомства поспешила эту ситуацию прокомментировать, обратив внимание автомобилистов на то, что яркие мигающие гирлянды, особенно в темное время суток, могут ослеплять других участников движения и создавать аварийные ситуации.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал о том, что в Ингушетии задержали организаторов опасного свадебного дрифта со стрельбой.