Мужчина угнал автомобиль друга в попытке вернуть бывшую

28-летний житель города приютил на ночь своего знакомого, даже не подозревая о его преступных намерениях. Проснувшись с утра, хозяин автомобиля не обнаружил ни гостя, ни свою иномарку, после чего сразу же обратился в полицию.

Как сообщает портал «Губерния», стражи порядка вскоре задержали предполагаемого угонщика. Им оказался 33-летний житель города Юности, который уже имел в прошлом судимости за кражи и грабеж. На допросе подозреваемый полностью признал свою вину и объяснил причины своих действий.

По словам мужчины, он отчаянно хотел помириться со своей бывшей возлюбленной и решил, что эффектное появление на автомобиле друга поможет ему в этом. Воспользовавшись моментом, он без спроса взял ключи и уехал. На следующий день к нему пришло осознание серьезности проступка, однако он испугался ответственности и попытался скрыться.

По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело по статье 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Санкции по ней предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

