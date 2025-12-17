Пьяный мужчина в Кемеровской области разгромил автомобиль бывшей супруги

Инцидент случился в Междуреченске, где в отдел полиции обратилась 49-летняя местная жительница с заявлением о порче ее Toyota Corolla. Женщина пояснила, что после ссоры с бывшим мужем он пришел к ней домой в нетрезвом виде, после чего отправился на парковку и начал наносить удары по машине.

Как сообщает портал «Частник-М», в результате действий нарушителя автомобиль получил серьезные повреждения. Мужчина оторвал оба боковых зеркала, разбил фару и помял дверь. По предварительной оценке, дебошир нанес ущерб на сумму в 80 тысяч рублей.

Правоохранители оперативно отреагировали на обращение и задержали подозреваемого. Следователи возбудили против 50-летнего мужчины уголовное дело по части 1 статьи 167 УК РФ «Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества». Теперь ему грозит до двух лет лишения свободы.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал о том, что в Комсомольске-на-Амуре мужчина угнал автомобиль друга в попытке вернуть бывшую.