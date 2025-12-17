Пьяная москвичка устроила погром в автобусе в Санкт-Петербурге

Водитель автобуса, следовавшего по маршруту 103, обратился в полицию после инцидента, случившегося на бульваре Новаторов. Одна из пассажирок, находившаяся в состоянии сильного алкогольного опьянения, воспользовалась аварийным молотком.

Как сообщает телеграм-канал МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти, нарушительница разбила боковое стекло в салоне, а после экстренной остановки транспортного средства немедленно покинула его через окно и скрылась еще до приезда экстренных служб.

В результате ее действий никто не пострадал. Кроме перевозчика — нанесенный материальный ущерб превысил 14 тысяч рублей. Правоохранители разыскивали подозреваемую в течение двух дней и в итоге задержали ее в районе Дачного проспекта.

Следователи возбудили против 30-летней женщины уголовное дело по части 1 статьи 214 УК РФ «Вандализм», на данный момент она находится под подпиской о невыезде. Расследование обстоятельств произошедшего продолжается.

