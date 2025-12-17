Гололед привел к серии из пяти аварий на трассе в Кемеровской области

Инцидент случился 17 декабря на 164-м километре автодороги Кемерово — Новокузнецк в Прокопьевском районе. По предварительным данным, причиной череды столкновений стал гололед, который неожиданно сковал проезжую часть на том участке.

К счастью, в результате ДТП никто не пострадал

Как сообщает телеграм-канал Полиции Кузбасса, водители один за другим теряли контроль над своими транспортными средствами на скользком асфальте, что привело к цепной реакции. В итоге в серии столкновений пострадало 11 автомобилей.

Местные власти и экстренные службы оперативно отреагировали на ДТП. Сотрудники дорожной полиции прибыли на место для регулирования движения и оформления аварий. Перекрытия ключевой магистрали избежать удалось, так что и заторы на том участке не образовались.

Потерпевшие водители в беседах с инспекторами единодушно отмечали, что гололедица возникла практически мгновенно. А потому после случившегося Госавтоинспекция обратилась ко всем автомобилистам с просьбой строго соблюдать дистанцию и скоростной режим, а также отказаться от рискованных маневров в условиях сложных погодных условий.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал о том, как сотни машин застряли на байкальской трассе: люди провели ночь в пробке при -18°С.