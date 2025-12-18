Сотрудник ГАИ потребовал от водителя набрать в поиске Telegram слово «трава»

После остановки транспортного средства полицейский, ведя видеосъемку, попросил мужчину открыть мессенджер Telegram и вбить в строку поиска слово «трава». Таким образом, по словам инспектора, он хотел убедиться, что водитель никак не связан с запрещенными веществами.

Как сообщает телеграм-канал Baza, такой «допрос с пристрастием» больше походил на действие, не имеющее четких юридических предпосылок, чем на законную процедуру проверки.

Находившийся за рулем мужчина, сохраняя спокойствие, несколько раз вежливо, но твердо отказался выполнять это требование, снимая все происходящее на камеру. Инспектор вскоре отпустил мужчину, не выписав никаких протоколов.

Стоит подчеркнуть, что подобные требования не входят в установленный регламент осмотра или досмотра, а потому у водителя было полное право их не выполнять.

