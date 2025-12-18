Московские полицейские задержали водителя с взрывным устройством в багажнике

Как сообщает телеграм-канал «112», внутри полицейские обнаружили предмет, внешне напоминавший самодельное взрывное устройство с элементами электропроводки и таймером. Стражи порядка немедленно оцепили территорию, обеспечив безопасность для окружающих, после чего вызвали на место группу взрывотехников из Главного управления МЧС по Москве.
Специалисты, соблюдая все меры предосторожности, использовали робота-сапера для извлечения и транспортировки устройства в защищенный контейнер. Последующая экспертиза подтвердила, что предмет являлся самодельной взрывчаткой.
Мужчину доставили в отделение полиции для дальнейшего разбирательства. Следователи на данный момент выясняют происхождение опасного груза, а также маршрут движения автомобиля и возможные цели для атаки. Стоит подчеркнуть, что институт ГосНИИП, вблизи которого произошел инцидент, является режимным объектом.
