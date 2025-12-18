Московские полицейские задержали водителя с взрывным устройством в багажнике

Инцидент произошел неподалеку от института ГосНИИП. Экипаж ДПС обратил внимание на подозрительное поведение водителя на легковушке и принял решение остановить его. Нервозность мужчины сразу вызвала вопросы у инспекторов, и они попросили открыть багажник машины.

С какой целью мужчина перевозил опасный груз, пока неизвестно

Как сообщает телеграм-канал «112», внутри полицейские обнаружили предмет, внешне напоминавший самодельное взрывное устройство с элементами электропроводки и таймером. Стражи порядка немедленно оцепили территорию, обеспечив безопасность для окружающих, после чего вызвали на место группу взрывотехников из Главного управления МЧС по Москве.

Специалисты, соблюдая все меры предосторожности, использовали робота-сапера для извлечения и транспортировки устройства в защищенный контейнер. Последующая экспертиза подтвердила, что предмет являлся самодельной взрывчаткой.

Мужчину доставили в отделение полиции для дальнейшего разбирательства. Следователи на данный момент выясняют происхождение опасного груза, а также маршрут движения автомобиля и возможные цели для атаки. Стоит подчеркнуть, что институт ГосНИИП, вблизи которого произошел инцидент, является режимным объектом.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал о том, что в Подмосковье задержали террориста, перевозившего в своей машине взрывчатку.