Водитель на BMW перепутал педали и врезался в ограждение в Казани

47-летний мужчина за рулем BMW двигался по улице Островского, когда неожиданно вместо тормоза задействовал газ. Из-за этого машина резко увеличила скорость, и водитель потерял над ней контроль.

Как сообщает телеграм-канал «Происшествия Татарстан», автомобиль вылетел на обочину и протаранил металлическое ограждение, после чего снес зеленое насаждение. Удар о стволы сразу трех деревьев привел к остановке транспортного средства, получившего серьезные повреждения передней части кузова и стекол.

К счастью, находившийся за рулем мужчина не травмировался и смог самостоятельно выбраться из салона. На место событий оперативно прибыли экипажи ДПС и спасатели. Сотрудники ГИБДД сразу же провели медосвидетельствование, оно показало отсутствие алкоголя в крови водителя.

На данный момент правоохранители продолжают восстанавливать картину произошедшего.

