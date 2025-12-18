Два человека погибли в ДТП под Ростовом, машину разорвало на куски

Инцидент случился вечером 17 декабря в Неклиновском районе Ростовской области. 20-летний водитель за рулем ВАЗ-21102 потерял контроль над транспортным средством, которое выехало на полосу для встречного движения.

Как сообщает телеграм-канал Госавтоинспекции Ростовской области, на встречке машина лоб в лоб столкнулась с Kia под управлением 40-летнего мужчины. В результате сильного удара отечественная легковушка буквально разорвалась на несколько частей, превратившись в груду искореженного металла.

Прибывшие на место событий медики констатировали смерть водителя ВАЗа и его 18-летнего пассажира от полученных травм. Правоохранители на данный момент продолжают расследование причин произошедшего. Проезд по тому участку трассы временно ограничивали на время ликвидации последствий ДТП.

