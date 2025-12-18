Мужчина купил новое авто и тут же разбил его о стену, травмировав продавца

Как сообщает издание The Star, очевидцы произошедшего сразу же вызвали полицию и медиков, один из них делал пострадавшему непрямой массаж сердца до прибытия скорой помощи.
Представитель компании-производителя, комментируя ситуацию, подчеркнул, что во время ДТП автомобиль находился в режиме ручного управления. По предварительной информации, виноват все-таки водитель: он перепутал педали газа и тормоза, что и привело к резкому рывку транспортного средства.
В настоящее время правоохранители проводят проверку по факту аварии, получившего травмы сотрудника салона доставили в ближайшую больницу.
Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал о том, что в Казани водитель на BMW перепутал педали и врезался в ограждение.