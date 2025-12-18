Мужчина купил новое авто и тут же разбил его о стену, травмировав продавца

Автомобилист приобрел в одном из китайских автосалонов электрокар с функцией автопилота, а выезжая с территории, потерял над ним контроль. Машина резко ускорилась, наехала на консультанта и врезалась в стену.

Инцидент случился в городе Ханчжоу в Китае

Как сообщает издание The Star, очевидцы произошедшего сразу же вызвали полицию и медиков, один из них делал пострадавшему непрямой массаж сердца до прибытия скорой помощи.

Представитель компании-производителя, комментируя ситуацию, подчеркнул, что во время ДТП автомобиль находился в режиме ручного управления. По предварительной информации, виноват все-таки водитель: он перепутал педали газа и тормоза, что и привело к резкому рывку транспортного средства.

В настоящее время правоохранители проводят проверку по факту аварии, получившего травмы сотрудника салона доставили в ближайшую больницу.

