Пьяный водитель Hyundai протаранил ворота детского сада на юге Москвы

Слава Богу, что в вечерние часы детей и сотрудников в детском саду уже не бывает, что и предотвратило возможные жертвы. На место событий, как сообщает телеграм-канал «Осторожно, Москва», оперативно прибыли экипажи ДПС, следственно-оперативная группа и спасатели.
Полицейские задержали 34-летнего водителя, медосвидетельствование которого показало наличие алкоголя в его крови. На данный момент администрация учреждения начала оценку ущерба от действий нарушителя. Правоохранители проводят доследственную проверку по факту аварии.
Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал о том, что мужчина купил новый автомобиль и тут же разбил его о стену, травмировав продавца.