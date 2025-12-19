Пьяный водитель Hyundai протаранил ворота детского сада на юге Москвы

Неадекват за рулем Hyundai Solaris в Новых Черемушках носился по дворовой территории, целенаправленно сталкиваясь с припаркованными у него на пути автомобилями. После этого он полностью потерял контроль над транспортным средством и на большой скорости врезался в металлические ворота детского сада, остановившись уже на его территории.

Слава Богу, что в вечерние часы детей и сотрудников в детском саду уже не бывает, что и предотвратило возможные жертвы. На место событий, как сообщает телеграм-канал «Осторожно, Москва», оперативно прибыли экипажи ДПС, следственно-оперативная группа и спасатели.

Полицейские задержали 34-летнего водителя, медосвидетельствование которого показало наличие алкоголя в его крови. На данный момент администрация учреждения начала оценку ущерба от действий нарушителя. Правоохранители проводят доследственную проверку по факту аварии.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал о том, что мужчина купил новый автомобиль и тут же разбил его о стену, травмировав продавца.