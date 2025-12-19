Автовладелец отсудил у продавца более 3,6 млн рублей за неисправный автомобиль

В феврале 2025 мужчина приобрел в салоне подержанную машину. Уже в ходе эксплуатации он обнаружил у нее серьезные дефекты, о которых ему предварительно не сообщили. Помимо этого, клиенту навязали дополнительные услуги, а цену на авто искусственно завысили.

Как сообщает издание «Оренбург Медиа», в результате потерпевший обратился в суд с требованием расторгнуть договор купли-продажи и полностью возместить его убытки. Для объективной оценки отечественная Фемида назначила автотехническую экспертизу. На ее основании был сделан однозначный вывод о том, что автосалон не предоставил покупателю полную информацию о состоянии реализуемого транспортного средства. Судья удовлетворил иск оренбуржца, так как продавец напрямую нарушил Закон РФ «О защите прав потребителей».

Теперь компания обязана вернуть клиенту не только стоимость самого ТС в размере 1,3 млн руб., но и расходы на его ремонт, а также выплатить неустойку и компенсировать моральный ущерб. Общая сумма взысканий превысила сумму в 3,6 млн рублей. На данный момент решение суда еще не вступило в законную силу, у сторон есть возможность его обжаловать.

