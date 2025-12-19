Водитель без «прав» на Nissan упал в воду и погиб в Ленинградской области

Инцидент случился днем 18 декабря на первом километре трассы Санкт-Петербург — Запорожское — Приозерск. 33-летний мужчина, не имеющий водительского удостоверения, двигался по трассе на Nissan Tiida и внезапно потерял контроль над своей машиной.

Как сообщает «Фонтанка», транспортное средство съехало с дороги, после чего опрокинулось в заполненный водой кювет. К месту событий оперативно выехали экстренные службы — спасатели извлекли автомобиль и двух человек, находившихся в салоне.

К сожалению, водитель получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался. А 38-летнего пассажира медики доставили в больницу с ранениями средней степени тяжести, сейчас врачи оценивают его состояние как стабильное.

Правоохранители продолжают устанавливать причины произошедшей аварии.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал о том, что в Иркутской области 11 человек получили травмы в ДТП с микроавтобусом.