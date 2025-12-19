Водитель без «прав» на Nissan упал в воду и погиб в Ленинградской области

Как сообщает «Фонтанка», транспортное средство съехало с дороги, после чего опрокинулось в заполненный водой кювет. К месту событий оперативно выехали экстренные службы — спасатели извлекли автомобиль и двух человек, находившихся в салоне.
К сожалению, водитель получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался. А 38-летнего пассажира медики доставили в больницу с ранениями средней степени тяжести, сейчас врачи оценивают его состояние как стабильное.
Правоохранители продолжают устанавливать причины произошедшей аварии.
