6 человек погибли в лобовом столкновении Toyota и Mercedes-Benz в Новосибирске

Инцидент произошел днем 19 декабря на Советском шоссе. Двигаясь по трассе, водитель на Mercedes-Benz потерял контроль над машиной, которая на большой скорости выехала на полосу для встречного движения и врезалась в Toyota Ipsum.

Движение по участку шоссе, где случилась авария, перекрывали на несколько часов

Как сообщает издание «НГС.НОВОСТИ», в результате сильного удара все шестеро человек, находившиеся в транспортных средствах, получили тяжелейшие травмы и скончались на месте событий. Сотрудники Госавтоинспекции перекрывали движение по тому участку на время ликвидации последствий ДТП.

Местные власти выразили соболезнования родным и близким погибших. Правоохранители продолжают устанавливать причины произошедшего.

