6 человек погибли в лобовом столкновении Toyota и Mercedes-Benz в Новосибирске

Как сообщает издание «НГС.НОВОСТИ», в результате сильного удара все шестеро человек, находившиеся в транспортных средствах, получили тяжелейшие травмы и скончались на месте событий. Сотрудники Госавтоинспекции перекрывали движение по тому участку на время ликвидации последствий ДТП.
Местные власти выразили соболезнования родным и близким погибших. Правоохранители продолжают устанавливать причины произошедшего.
Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал о том, что в Иркутской области 11 человек получили травмы в ДТП с микроавтобусом.