В США в результате столкновения поездов пострадали 17 человек

В пятницу вечером на железнодорожной линии Монклер-Бунтон в городе Монклер штата Нью-Джерси произошло столкновение двух пассажирских поездов. Инцидент случился к западу от станции Бэй-стрит, по предварительной информации, приведя к незначительному сходу вагонов с рельсов.

Телеканал News 12 New Jersey сообщает, что в результате аварии травмы получили 17 человек. Состояние пострадавших оценивается как стабильное, угрозы для их жизни, по заявлениям официальных лиц, нет. Все необходимые меры для оказания медицинской помощи были предприняты на месте силами экстренных служб.

«Приоритетом во время инцидента была безопасность пассажиров, сотрудников и служб быстрого реагирования», — говорится в официальном заявлении представителя перевозчика New Jersey Transit в социальной сети X.

Отмечается, что расследованием происшествия занимается транспортная полиция Нью-Джерси. Точная причина столкновения пока не установлена. Специалисты изучают все возможные факторы, включая техническое состояние поездов, работу сигнальных систем и действия персонала.