Девушка погибла, переходя дорогу по пешеходному переходу

На автодороге Краснодар-Ейск накануне в результате дорожно-транспортного происшествия погибла девушка.

Как сообщает Управление Госавтоинспекции ГУ МВД России по Краснодарскому краю, происшествие произошло в Динском районе. Автомобиль Mitsubishi, под управлением 42-летнего, двигался по дороге Краснодар-Ейск со стороны города Тимошевска.

«Водитель не уступил дорогу и допустил наезд на пешехода. 35-летняя девушка переходила проезжую часть по нерегулированному пешеходному переходу. В результате удара девушку откинуло на транспортное средство Toyota, которое двигалось по встречному направлению», — прокомментировал ДТП заместитель начальника Госавтоинспекции подполковник полиции Максим Процай.

По словам заместителя, от полученных травм девушка скончалась на месте происшествия. В настоящее время правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства происшествия.